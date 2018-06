Voo 447: Identificados corpos de 18 brasileiros mortos no acidente

SÃO PAULO - O Ministério das Relações Exteriores informou nesta quinta-feira, 10, que foram identificados os corpos de 18 brasileiros mortos no acidente com o voo 447 da Air France, em 1º de junho de 2009. O avião caiu no Oceano Atlântico com 228 pessoas a bordo quando fazia o trajeto Rio-Paris.

O Itamaraty disse que está notificando os familiares das vítimas. Os nomes dos 18 brasileiros identificados não serão divulgados. A comissão de identificação encontrou outros 20 corpos de brasileiros, que ainda não foram identificados.

Na segunda-feira, a polícia francesa informou ter identificado 103 dos 104 corpos recuperados dos destroços do A330 da Air France no fundo do mar, quase dois anos após o acidente. Na época da queda, 50 corpos foram resgatados pelas marinhas brasileira e francesa.