Vôo da Alitalia faz pouso de emergência em Recife

Um avião da empresa Alitalia, com 295 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, fez um pouso de emergência na madrugada desta quinta-feira, 25, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. A aeronave, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), saiu de Roma e seguia para Buenos Aires, quando o piloto percebeu um problema mecânico. O aeroporto de Recife era a melhor alternativa e o avião pousou às 2h15 desta quinta, sem necessitar do plano de emergência instalado pela Infraero. O Boeing 777-200 continua estacionado no pátio do aeroporto e os tripulantes e passageiros foram acomodados em hotéis e devem seguir viagem em uma outra aeronave, prevista para sair de Recife às 18 horas desta quinta.