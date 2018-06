Voo da JetBlue é desviado para o Texas após capitão passar mal

O voo 191, com 135 passageiros a bordo, tinha três horas e meia no ar quando o piloto no comando da aeronave decidiu desviar para Amarillo devido a "uma situação médica envolvendo o capitão", afirmou a JetBlue em comunicado.

"Outro capitão, viajando de folga, ajudou na aterrissagem e assumiu as responsabilidades do membro da tripulação em solo", acrescentou a nota.

O avião, que decolou do aeroporto John F. Kennedy em Nova York, estava previsto para aterrissar no aeroporto internacional McCarran em Las Vegas.

Uma porta-voz da polícia em Amarillo não quis comentar o incidente, mas disse que seu departamento estava colaborando com o FBI na investigação.

