Voo da TAM de Paris ao Rio volta à França após problema técnico

O voo JJ8050 partiu do aeroporto Charles De Gaulle com destino ao Brasil às 17h09 (horário de Brasília) desta terça-feira, mas voltou a pousar na capital francesa pouco mais de uma hora depois, às 18h37.

"O comandante seguiu o procedimento recomendado para a situação e não prosseguiu com o voo", afirmou o comunicado da TAM, sem detalhar qual foi o problema técnico.

O voo com 160 passageiros a bordo estava previsto pousar no Rio de Janeiro a partir das 4h55 de quarta-feira. De acordo com a programação de voos disponível no site da TAM, a aeronave Airbus A330 opera a rota Paris-Rio.

Segundo a TAM, os clientes estão sendo acomodados em hotéis e devem embarcar em um novo voo na quarta-feira. A decolagem está prevista para 13h30 (horário de Brasília), devendo chegar ao Rio de Janeiro à 01h20 de quinta-feira.

(Por Bruno Marfinati)