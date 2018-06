Voo Miami-SP: turbulência fere 13 O voo JJ 8095, da TAM, que decolou de Miami, nos Estados Unidos, às 12h11, com 154 passageiros a bordo, sofreu uma turbulência 30 minutos antes do pouso em Guarulhos. Conforme a companhia aérea, o pousou ocorreu normalmente às 19h35. Pelo menos 13 passageiros tiveram de passar por atendimento médico - quatro tiveram diversos traumas e passariam a noite no Hospital Geral de Guarulhos: Andrea Lucas de Almeida, Ana Paula Gomes, Marelena Pinheiro Fleury e Carmen Júlia Alves Srech. A gravidade das fraturas ainda era avaliada. Segundo a TAM, todos receberam auxílio. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), seis feridos continuavam em observação até as 22h30 de ontem, no posto médico do aeroporto. Outros passageiros foram levados em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Policlínica Maria Dirce e para o Hospital Carlos Chagas. Havia informações, não confirmadas até o fim da noite, de que uma das vítimas também seria encaminhada para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ainda de acordo com a Infraero, os passageiros ficaram assustados durante a turbulência, passaram mal e, com o balanço do avião, durante o incidente, bateram a cabeça e sofreram pequenos cortes e traumas. A Infraero não soube informar se entre os feridos havia crianças.