Voos internacionais são retomados por companhias aéreas

A GOL informou por volta das 11h deste sábado, 2, que retomou suas operações internacionais. Segundo a companhia, especialistas analisaram a nuvem do vulcão chileno Puyehue e constataram que a densidade está abaixo do limite aceito internacionalmente para operações aéreas. Caso o cenário mude e ajustes em sua malha sejam necessários, a Gol manterá o público informado. A TAM afirmou também que está operando normalmente neste sábado.

A Pluna confirmou que a programação estabelecida para hoje será seguida em sua totalidade, já que a atividade vulcânica no território chileno, já se afastou do espaço aéreo. A companhia informou que até as 9h30 havia cancelados os voos PU634 de Montevidéu para o Rio de Janeiro, PU626 de Montevidéu para Porto Alegre (no domingo, 3) e PU627 de Porto Alegre para Montevidéu (no domingo, 3).

Até as 12h, a Aerolíneas não havia divulgado a situação de seus voos.

Atrasos

A TAM informou que a média de espera é de 26 minutos na malha doméstica. Os voos que operam fora do horário previsto tem 5% de espera acima de 31 minutos, acrescentou a companhia. De acordo com a companhia, na malha internacional, a média é de 47 minutos com 8% dos voos operando com espera acima de 31 minutos.

A Infraero lamentou em nota os transtornos ocorridos na sexta-feira, 1º, nos aeroportos que sofreram impactos por conta de problema no sistema de check-in da companhia área TAM, principalmente nos terminais de Guarulhos. A Infraero esclareceu que todos os procedimentos de auxílio operacional foram colocados à disposição da TAM.

O monitoramento da situação foi feito de forma ininterrupta e em conjunto com a Anac, disse a Infraero, a fim de contribuir para amenizar o desconforto causado e acompanhar a assistência devida aos passageiros.

Voos cancelados

No entanto, os voos que haviam sido cancelados continuam dessa forma. Até às 12h40 em Guarulhos, a Gol já havia suspendido duas chegadas de Buenos Aires (07657 às 9h30 e 07659 às 23h25.

Também já tinham sido canceladas três idas de Guarulhos para San Carlos de Bariloche (09116 às 14h20, 09106 às 14h50, 09102 às 16h25) e mais outro voo com destino a Buenos Aires (07658 às 15h15) pela Gol. Outra companhia, a Andes também suspendeu dois voos para San Carlos de Bariloche (00571 às 14h35 e 00573 às 14h45), com partida do Aeroporto de Cumbica.

No Galeão, no Rio, um voo procedente de Buenos Aires da Aerolíneas (01296 às 9h) e outro vindo de Buenos Aires da Gol (09123 às 23h10) já haviam sido cancelados.

Com destino a Buenos Aires, foram afetados três voos da Aerolíneas (01297 às 9h41, 09122 às 12h50 e 09124 às 13h40) e um da Gol (09124 às 13h40). Todos partiriam do Galeão. Outro voo que iria para Buenos Aires às 10h36 tem atraso mínimo previsto de três horas.

