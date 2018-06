Voos na Europa são retomados na quarta-feira, Eurocontrol

Áreas de alta concentração de cinzas em altitudes mais baixas estavam, no entanto, ainda causando algumas dificuldades para os voos transatlânticos, assim como nas ilhas da Madeira e dos Açores.

Isso poderia resultar no fechamento de aeroportos no Mediterrâneo entre a área continental da Espanha e as ilhas Baleares, disse a Eurocontrol, acrescentando que a nuvem de cinzas estava se movimentando no sentido nordeste.

Todos os aeroportos estavam disponíveis, mas os aeroportos nas ilhas Baleares estavam operando em capacidade reduzida, informou a agência.

(Reportagem de Antonia van de Velde)