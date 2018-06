Voos para Argentina e Uruguai funcionam normalmente nesta segunda

SÃO PAULO - As companhias aéreas TAM e GOL informaram que estão com suas operações internacionais para a Argentina e Uruguai funcionando normalmente nesta segunda-feira, 4. Na sexta, 1°, as cinzas do vulcão chileno Puyehue voltaram a provocar a suspensão de voos para Buenos Aires e Montevidéu.

As empresas retomaram as operações internacionais no sábado, depois que especialistas analisaram a nuvem do vulcão e constataram que a densidade estava abaixo do limite aceito internacionalmente para operações aéreas.

A Pluna, companhia aérea uruguaia, que também teve problemas na sexta e no sábado, informou que as operações devem ocorrer normalmente nesta segunda-feira, cumprindo todos os voos programados.

Na sexta-feira, autoridades aeronáuticas argentinas informaram que as cinzas vulcânicas estavam novamente pairando sobre a área metropolitana da capital do país, o que tornava perigoso o tráfego aéreo na região.

O vulcão chileno Puyehue entrou em erupção há cerca de um mês, em 4 de junho.