Voos para Argentina e Uruguai operam normalmente neste sábado

As nuvens de cinza do vulcão chileno Puyehue não causam transtornos nos aeroportos brasileiros na manhã deste sábado, 9, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, os voos para o Uruguai e Argentina, países afetados pelas cinzas vulcânicas, estão previstos ou confirmados.

A companhia Aerolíneas Argentinas tem cinco chegadas previstas no aeroporto para este sábado. Também são previstas cinco partidas com destino à Buenos Aires. Uma delas, que acontece às 13h15, já tem o check in aberto.

A TAM e a Gol também operam normalmente seus voos para Argentina e Uruguai. Apenas um voo que chegaria em Guarulhos vindo de Montevidéu foi cancelado. Já a empresa aérea uruguaia Pluna teve duas chegadas no Aeroporto Internacional de Cumbica canceladas. As partidas para o Uruguai são previstas, mas ainda não estão confirmadas.

A Infraero afirma que os passageiros que têm voos para Argentina, Chile e Uruguai devem ligar para as companhias aéreas para confirmarem a situação da viagem ou acompanharem a situação do voo pelo site da Infraero.