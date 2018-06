Voos são desviados do Aeroporto de Cumbica por causa da neblina

SÃO PAULO - O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, desviou quatro voos domésticos por causa da forte neblina que encobre a região na manhã desta sexta-feira, 1º.

Três pousos foram transferidos para Campinas e um para Ribeirão Preto, cidades do interior do Estado. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto está aberto para pousos e decolagens. As atividades são feitas com o auxílio de instrumentos. Das 61 partidas previstas até as 9 horas, 19 atrasaram e cinco foram canceladas.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, opera normalmente. Das 50 partidas programadas, duas atrasaram e três foram canceladas.