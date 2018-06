Vôos voltam a atrasar em São Paulo e Rio de Janeiro Os vôos voltaram a atrasar nos aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira. Porém, em Brasília, a situação era mais calma em relação aos últimos dias. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, contabilizava 16 vôos atrasados e 12 cancelados até às oito horas, entre eles três partidas para Buenos Aires. Em Congonhas, na zona sul da cidade, a situação era aparentemente melhor nesta quarta-feira, com cinco vôos fora do horário e apenas um cancelado. No Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão contabilizava três vôos fora do horário. Outros dez vôos nacionais e dois internacionais, para Buenos Aires e Bogotá, foram cancelados. No Aeroporto Santo Dumont, a situação era melhor, pois há registro de apenas um vôo da ponte aérea Rio-São Paulo com atraso. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, tinha um quadro mais calmo em relação aos últimos dias e registrava apenas dois vôos com atraso.