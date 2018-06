Votação para eleger a musa do carnaval de SP encerra hoje

Falta muito pouco para São Paulo escolher a musa do samba. O concurso, promovido pelo Jornal da Tarde e pelo estadao.com.br, entra na reta final e os interessados só podem escolher qual é a beldade do Carnaval de São Paulo até as 21h desta segunda-feira, 21. Mas só na quarta-feira será possível descobrir quem é a vencedora Veja também: As musas do carnaval paulistano Ontem, a disputa pelo primeiro lugar estava acirrada entre Fabiana Peiroccini, madrinha da bateria da Gaviões da Fiel, seguida por Vanessa Fernandes, a bela sambista da Mancha Verde. No páreo pelo título, ainda estão Bruna Archesini, representando da Camisa Verde e Branco, Thais Palmares, da Águia de Ouro, além de Danielle Romani, musa da Império de Casa Verde. Cada voto é importante e pode provocar uma reviravolta no placar. As candidatas estão ansiosas para o resultado final, mas disseram estar felizes, e honradas, por chegarem entre as finalistas. Apesar das eleições terminarem às 21h, ainda será preciso esperar mais para conhecer a vencedora. Só na quarta-feira, o mistério chega ao fim. Na edição desse dia, a resposta para "Qual é a musa do samba de SP?" será revelada.