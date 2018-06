Voto menos 'firme' está em Minas e no Rio, avaliam tucanos A coordenação da campanha do PSDB resolveu focar os esforços na Região Sudeste, mais especificamente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, segundo e terceiro maiores colégios eleitorais do País. Todas as semanas o candidato José Serra viajará para os dois Estados, onde serão abertos comitês de campanha específicos para o tucano.