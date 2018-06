Votos do PP podem ajudar Dilma em São Paulo Enquanto enfrenta uma ansiedade "inversamente proporcional" - a negativa, diante da possibilidade de um segundo turno na eleição presidencial, e a positiva, com a expectativa de a disputa se estender no Estado -, o comando do PT e da campanha de Dilma Rousseff vê como trunfo de última hora a adesão de Celso Russomanno (PP) à petista.