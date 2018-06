''Vou voltar a andar no Brasil outra vez'', avisa ex-presidente

O petista afirmou que quer viajar pelo Brasil para "incomodar algumas pessoas outra vez", mas não especificou quem nem por quê. "Eu vou voltar a andar no Brasil outra vez. Eu vou voltar a incomodar algumas pessoas outra vez. Porque acho que o Brasil conquistou um padrão de respeitabilidade que não podemos jogar fora", disse no congresso da UGT. "Faz seis meses que deixei a Presidência. Disse que ia entrar num processo de desencarnação pra poder permitir a encarnação da presidenta Dilma (...) Agora vou voltar a viajar pelo Brasil para conversar com as pessoas e ajudar o Brasil a seguir no caminho que ajudamos a construir".