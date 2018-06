'Vovó do Fumo' é presa com 15 quilos de maconha em Goiás

SÃO PAULO - Aparecida Pereira, de 59 anos, conhecida como 'Vovó do Fumo', foi presa, nesta terça-feira, no município de Morrinhos, em Goiás, com 15 quilos de maconha prensada na forma de tijolos e em barras.

Aparecida, segundo a polícia, é companheira de Flávio de Castro, vulgo Bitinho, traficante que atualmente cumpre pena na Cadeia Pública de Morrinhos. Ela teria assumido o lugar de Bitinho no tráfico.

Durante a operação, foram apreendidos 22 peças prensadas com maconha, na forma de tijolos e barras. Parte da droga foi apreendida no interior de uma casa que era mantida fechada somente para armazenar a droga. O restante foi achado em uma fazenda entre Água Limpa e Morrinhos, após indicação de Aparecida.