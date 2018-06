Web, rádio e jornal na cobertura do ''Estado'' O Grupo Estado fará uma cobertura da São Paulo Fashion Week com todas as suas empresas. Repórteres e colunistas de O Estado de S.Paulo e do Jornal Tarde, como Lilian Pacce, Sonia Racy, Chris Mello, Deborah Bresser e Felipe Machado, entre outros, vão participar da cobertura, que será feita em tempo real no blog, hospedado no portal Estado.com.br, além de contribuírem com reportagens para os impressos, o que permitirá um balanço diário. No blog haverá espaço ainda para a TV Estadão. Já o site Limão (www.limão.com.br) promete interação direta com o internauta por meio do concurso Limonize-se. A Rádio Eldorado (92,9 FM) vai transmitir entrevistas exclusivas com estilistas e especialistas da moda ao vivo, diretamente do estúdio montado dentro do lounge. O programa Trilhas e Tons apresentará, diariamente, às 17 horas, os pontos altos de cada desfile. O lounge do Grupo Estado, presente na São Paulo Fashion Week pela quinta vez consecutiva, seguirá em sintonia com o tema do evento, o centenário da imigração japonesa. Os arquitetos Conrado Heck e Rodrigo Briareu criaram um ambiente com elementos da cultura nipônica. Uma das paredes estará coberta com 15 televisores de plasma de diversos tamanhos, que exibirão vídeos produzidos pela Agência Meteoro.