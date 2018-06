Weslian Roriz promete anistiar multas de trânsito Em desvantagem nas pesquisas eleitorais, a candidata do PSC ao Palácio do Buriti, Weslian Roriz, prometeu anistiar as multas dos motoristas do DF, caso derrote Agnelo Queiroz (PT) nas urnas. A iniciativa foi vista pelo adversário como uma "forma subliminar de comprar votos", levando a campanha petista a entrar com representação no Tribunal Regional Eleitoral contra o programa da mulher de Joaquim Roriz.