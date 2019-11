Witzel encaminha projeto de lei para criar modelo de escola cívico-militar no Rio

RIO - O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), encaminhou na última terça-feira, 26, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) um projeto de lei (PL) que cria o modelo de Unidade Escolar Cívico-Militar, com gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado de Educação e “órgãos militares e/ou órgãos de segurança pública”. O plano do governo estadual é abrir de 25 a 30 escolas cívico-militares em 2020, como já foi anunciado pelo secretário de Educação, Pedro Fernandes, confirmou a assessoria de imprensa da pasta.

Pela redação do PL encaminhado à Alerj, a criação de cada escola cívico-militar ficará a cargo do governador, mas caberá à Secretaria de Educação firmar parcerias e convênios com “os órgãos militares e/ou órgãos de segurança pública, com o objetivo de efetivar a implantação e garantir o funcionamento” das escolas. O modelo proíbe a “reserva de vagas para dependentes de militares ou policiais”.

O PL não trata da possibilidade de converter escolas já existentes na rede estadual em unidades cívico-militares. A meta de criar de 25 a 30 escolas no modelo trata apenas de novas unidades. O Estado questionou a Secretaria de Educação sobre a possibilidade de conversão no início da tarde deste sábado, 30, e registrará a resposta tão logo seja encaminhada. Em entrevista ao site de notícias UOL, Fernandes disse que o PL não prevê a transformação de escolas já existentes.

Ao definir o modelo de escola cívico-militar, o PL enviado pelo governo estadual estabelece regras para a gestão compartilhada das unidades educacionais. À Secretaria de Educação caberá as gestões administrativa e pedagógica, sempre “exercida por servidores da carreira do magistério público estadual”, enquanto o órgão militar e/ou órgão de segurança pública atuará na “gestão disciplinar”.

“Caberá ao órgão militar e/ou órgão de segurança pública a difusão de valores humanos e cívicos e a avaliação será baseada nos padrões das Unidades de Ensino Cívico Militar, sendo exercida pela supervisão escolar e em paralelo pelo apoio técnico”, diz um trecho da nova lei proposta pelo governo.

As regras estabelecem ainda que “não há hierarquia entre as esferas de gestão das Unidades Escolares Cívico-Militares, que atuarão de maneira autônoma e idependente, conforme suas atribuições, e buscarão sempre a mútua colaboração”.

Na justificativa para propor o PL, o governador Witzel defende o modelo de escola cívico-militar. “O aprimoramento pretendido utiliza como referência os Colégios Militares, que são reconhecidos de forma pública e notória como sistema de ensino de sucesso, com destaque para o bom rendimento nos alunos nas provas e exames nacionais”, diz o texto.