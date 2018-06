Xingar é humano!

As autoridades de Segurança Pública de São Paulo estão preocupadas. Temem que a violência cresça no primeiro Estado do País a colocar em vigor a possibilidade de bloqueio de telefones para ligações de telemarketing. Questiona-se o seguinte: a quem o paulistano estressado vai xingar na falta de alguém treinado para isso?! Pense no caso antes de aderir à lista antitelemarketing: quem mais você pode mandar para aquele lugar sem se expor a um sopapo? Não há, salvo engano, registro de operador desse tipo de serviço que tenha acertado contas na saída do trabalho com o consumidor que xingou sua mãe ou duvidou de sua masculinidade por causa, por exemplo, do uso abusivo do gerúndio. "Estou indo aí quebrar a sua cara!" - não chega nunca a esse ponto. Definitivamente, o Procon não se deu conta do caráter terapêutico da ofensa gratuita ao operador de telemarketing na sociedade de consumo. Se, amanhã, essa energia bloqueada explodir no trânsito ou em estádios de futebol, não digam que eu não avisei. MODÉSTIA À PARTE Apontado por Obama como o "político mais popular da Terra", o presidente Lula não se conteve: "Os lunáticos também me adoram!" ESSE É O CARA! ''O Lula é melhor que o Eto''o!'' Barack Obama, presidente Play Station Discreta como ela só, a rainha Elizabeth II está tentando trocar no comércio de Londres o iPod personalizado que ganhou do casal Obama por um videogame de última geração. Tem mais a ver com ela. Volta por baixo A crise econômica ressuscitou os hooligans nas ruas de Londres. Eles estavam desaparecidos desde que proibiram brigas nos estádios de futebol da Inglaterra. Amigos de infância Pena que acabou! Se restassem mais dois dias de reunião do G-20, Lula e Obama teriam batido par ou ímpar para tirar os times do rachão de sábado no Hyde Park. Negócio da China A indústria de muros deve ser o carro-chefe da recuperação econômica do Rio. O projeto que cerca favelas para proteger as matas deve, pela lógica, um dia se estender às praias para preservar o mar. Confusão ecumênica Em meio a uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado José Genoino deu um passe com seu terço muçulmano num colega do PC do B do Maranhão. Típico de comunista que deixou outro dia de ser ateu. Para toda a família A "Putique", loja virtual da Daspu, lançará em breve uma linha de roupas infantis batizada "Filhos Daspu".