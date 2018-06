Xuxa pagará R$ 1,4 mi a ex-guarda-costas A apresentadora Xuxa chegou a um acordo judicial com um ex-guarda-costas, a quem terá de pagar cerca de R$ 1,4 milhão. Antonio da Silva Neto processou a Xuxa Promoções e Produções Artísticas por excesso de trabalho, não pagamento de horas extras e por ter ficado seis meses trabalhando sem registro em carteira, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST) da 1ª Região, no Rio.