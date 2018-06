Yeda decreta situação de emergência em presídios gaúchos

A governadora Yeda Crusius (PSDB) decretou situação de emergência no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada na noite de terça-feira, 7, após consultas ao Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. A medida permitirá que os recursos previstos no orçamento sejam aplicados imediatamente na construção e ampliação de presídios e na aquisição de equipamentos, permitindo, inclusive, a dispensa de licitação. Para acelerar os projetos será criada uma força-tarefa formada por representantes do governo do Estado, Judiciário, Ministério Público e prefeituras dos municípios onde serão construídos presídios. O Estado está construindo duas penitenciárias, em Santa Maria e Caxias do Sul, e projetando outras sete, das quais três para Guaíba e as demais para São Leopoldo, Passo Fundo, Bento Gonçalves e Lajeado. Quando prontos, os novos presídios terão 3,6 mil novas vagas. A população carcerária atual é de 27 mil pessoas, mas a capacidade das 91 penitenciárias do Estado limita-se a 17,1 mil vagas. O caso mais grave é o do Presídio Central de Porto Alegre, onde 4,7 mil detentos dividem espaços destinados a apenas 1,4 mil. Algumas celas com capacidade para oito pessoas estão ocupadas por 38 presos. Na quinta-feira passada, depois de uma visita ao Presídio Central, o juiz Sidinei José Brzuska, responsável pela fiscalização dos presídios da região metropolitana de Porto Alegre, disse que, pela primeira vez na vida, estava sentindo vergonha de ser gaúcho.