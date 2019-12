Michelzinho ataca de 'youtuber' e entrevista o pai, Michel Temer

BRASÍLIA – “Mitemer”, apelido usado por Michel Miguel Elias Temer Lulia Filho, publicou na noite de Natal uma entrevista com o pai, Michel Temer, para responder dez perguntas que recebeu de seus seguidores.

“Então, fala guys! Beleza!”, diz um Michelzinho à vontade em uma poltrona de Youtuber, ao iniciar o vídeo editado e publicado na internet. O pai, sem perder o tom tradicional, parece conceder uma entrevista séria, enquanto fala sobre o que mais gosta de comer, beber e de fazer no dia a dia.

“Quinta pergunta, de Cairã Moura: o que você faz no seu tempo livre?”, questiona Michelzinho, no vídeo de pouco mais de três minutos. “Eu leio. Leio bastante e assisto série também, sérias históricas que são muito úteis para o aprendizado, assim como a leitura”, responde o ex-presidente.

O vídeo “Perguntas e respostas com meu pai” já ultrapassou 131 mil visualizações. O canal de Michelzinho tem 25,6 mil seguidores no Youtube. “Então, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar um feliz Natal a todo mundo. E, como sempre, se você gostou, deixe o seu like. E valeu! Falou!

Veja o vídeo aqui: