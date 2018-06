Zé Preguiça'' chega ao palco com acrobacias Zé Preguiça é uma livre adaptação de Lazy Jack, conto folclórico britânico que imortalizou a figura do preguiçoso. No Brasil, virou Jeca Tatu, popular personagem de Monteiro Lobato. A peça é recheada de palhaçadas e malabarismos. Cultura Inglesa, Av. Higienópolis, 449, tel.: 3826-4322; 16 horas. O ingresso é um livro novo ou usado.