Zequinha e Gabeira fazem coro à senadora Dois nomes fortes do PV, que caminham em direções opostas no segundo turno, entraram e deixaram discretamente a plenária do partido, sem falar com jornalistas: o deputado eleito Zequinha Sarney (MA), que apoia a petista Dilma Rousseff, e o candidato derrotado ao governo fluminense, Fernando Gabeira, que está ao lado do tucano José Serra.