Zeu e outros cinco acusados de tráfico já estão em Catanduvas

SÃO PAULO - Seis traficantes presos durante a operação realizada no Complexo do Alemão, na Penha, zona norte do Rio nos últimos dias já se encontram no presídio federal de segurança máxima de Catanduvas, a 60 km de Cascavel, no oeste do Paraná. Os presos saíram em uma aeronave por volta das 22h de quinta-feira da Base Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, e pousaram em Cascavel às 23h45.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os criminosos, entre eles Elizeu Felício de Souza, conhecido como "Zeu", foram conduzidos em seis viaturas e escoltados por Inspetores Penitenciários do Grupamento de Serviços de Escolta (GSE-SOE).

Além de "Zeu", responsável pela morte do jornalista Tim Lopes, foram transferidos Emerson Siqueira Rosa , vulgo "Neguinho ou tomate", Marcus Vinícius da Silva, vulgo "Lambarí", Emerson Ventapane da Silva, vulgo "Mão", Tássio Fernando Faustino, vulgo "Branquinho" e Ricardo Severo, vulgo "Faustão", todos apontados como cabeças dos ataques no Rio.

Outra transferência. A traficante Sandra Helena Ferreira Gabriel, conhecida como Sandra Sapatão, presa no último domingo, 28, durante operação das forças de segurança no Rio, foi transferida para a Penitenciária de Campo Grande na manhã desta sexta-feira, 3. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ela foi escoltada até o Aeroporto Santos Dumont, por volta das 8 horas, e no fim da manhã ela já havia embarcado para Mato Grosso do Sul.

Sandra Sapatão, chefe do tráfico do Complexo do Borel - região já dominada por uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) - era ligada, segundo a polícia, aos traficantes Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, ambos do Comando Vermelho.

(Com Solange Spigliatti)