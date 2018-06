Zika 'não é um problema olímpico', diz Eduardo Paes

RIO - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou nesta sexta-feira, 29, que o zika vírus "não é um problema olímpico", ao comentar o temor internacional relacionado ao Aedes aegypti, e a recomendação de alguns países para que se evite a viagem ao Brasil por esse motivo, em especial no caso de gestantes.

"Óbvio que a zika é um problema para nós, que moramos aqui, mas não para a Olimpíada. Em agosto, não há incidência do mosquito. Não vai prejudicar e a gente tem que ajudar nesses esclarecimentos. Para o carnaval os índices estão os mais baixos na cidade", disse, em visita aos barracões das escolas de samba do Grupo Especial, na Cidade do Samba.

No local, a reportagem do Estado verificou a existência de alguns locais com acúmulo de água parada, o que propicia o surgimento de focos de Aedes.

O prefeito foi questionado pela reportagem da emissora inglesa BBC sobre zika e respondeu que "se as pessoas que vierem ao Rio tomarem as precauções óbvias não enfrentarão problemas".