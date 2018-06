Zona de umidade leva chuva para boa parte do país nesta sexta

Uma zona de convergência de umidade atuará nesta sexta-feira, 30, deixando o dia nublado com pancadas de chuvas em grande parte do país, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As áreas mais atingidas serão o sul da Região Norte e o norte da Região Sudeste, o Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, centro-sul do Pará, sul do Tocantins, oeste, centro-norte e leste de Mato Grosso, centro-norte de Goiás, Distrito Federal, centro-norte e leste de Minas, Espírito Santo e centro-sul da Bahia.

Nas demais áreas do Pará e Tocantins, norte e oeste de Amapá, sul do Maranhão e do Piauí, e áreas do interior de Minas e centro-norte do Rio, o sol aparecerá mas também ocorrerão pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

No sul de Minas e do Rio, e no nordeste de São Paulo, as pancadas de chuva ocorrerão no período da tarde e de forma localizada. Possibilidade de pancadas de chuva no sul de Mato Grosso e de Goiás norte de Bahia, Sergipe, Alagoas, litoral de Pernambuco, e no extremo sul do Rio Grande do Sul.

Nas demais áreas do país, sol entre poucas nuvens. As temperaturas estarão elevadas em todo oeste da Região Sul do Brasil.