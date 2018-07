Zona leste ganha biblioteca Milton Santos A zona leste de São Paulo ganha, nesta quarta-feira, uma biblioteca pública com 13 mil títulos de livros, além de jornais diários e revistas. A Biblioteca Pública Milton Santos, uma homenagem ao falecido geógrafo Milton Santos, professor da USP e grande estudioso da globalização e inclusão social, foi montada pelo Centro Comercial Leste Aricanduva e pela Secretaria Municipal da Cultura. A biblioteca fica perto do estacionamento do Shopping Leste Aricanduva, na Avenida Aricanduva, 5.555 e será inaugurada às 10 horas.