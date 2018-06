Zonas sul e sudeste de SP ficam sem luz por causa da chuva Alguns bairros da zona sul e sudeste de São Paulo ficaram sem luz na tarde deste sábado, 10, devido às fortes chuvas que caíram na região. Os moradores da Vila Mariana e do Sacomã ficaram sem energia por cerca de uma hora. Segundo a Eletropaulo, o problema já foi resolvido. Na região do Ipiranga, uma árvore de grande porte caiu, partindo cabos da rede elétrica, além de causar a interdição da Via Anchieta, na pista sentido São Paulo. Parte da área já teve o fornecimento de energia restabelecido, mas nas proximidades da Rua Salvador Pires de Lima, a previsão da Eletropaulo é que a energia volte a ser fornecida por volta das 19 horas.