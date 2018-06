Zoológico de SP faz concurso para batizar jacarés O Zoológico de São Paulo promove a partir de quinta-feira, dia 21, o concurso ´Vamos batizar os jacarés´. Crianças até 12 anos poderão escolher nomes para os dois jacarés nascidos há quatro meses, e que estão em exposição na Casa Terrarium, na Alameda Aves, no Zoológico de São Paulo. Para participar é necessário preencher uma ficha para a escolha dos nomes. Não é permitido nomes de jogadores, políticos, atores ou celebridades. A escolha pode ser feita pessoalmente na Casa de Educação Ambiental, no próprio Zoológico, ou pelo site www.zoologico.sp.gov.br. Os vencedores serão escolhidos no dia 30, e os nomes estarão à disposição no site do zoológico. Também ganharão uma cortesia para passear no Zôo Safári e um jacaré de brinquedo. O Zoológico de São Paulo fica na Avenida Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda. Mais informações pelo telefone (0xx11) 5073-0811 ramais 2127 ou 2128.