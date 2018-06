Zuanazzi diz que não se sente pressionado para sair da Anac

O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, afirmou na manhã desta terça-feira, 4, que não se sente pressionado a deixar o cargo na agência reguladora. Questionado sobre o processo de troca de diretores da agência, que esta semana poderá ter seu desfecho, com a indicação de nomes pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, Zuanazzi afirmou "isso não tem nada a ver comigo". "Quem indica diretores é o presidente da República e é o Senado quem sabatina. Do ponto de vista das relações institucionais não me sinto pressionado por ninguém", disse Zuanazzi, ao deixar a reunião do Conselho Nacional de Turismo. O presidente da Anac disse ainda que espera que continue a tranqüilidade dos aeroportos nos próximos feriados prolongados, porque, segundo ele, desde o dia 23 de junho os problemas nos aeroportos pararam. "Desde 23 de junho estamos com indicadores muito melhores do que tínhamos antes de 29 de setembro do ano passado. O que significa dizer que o apagão encerrou-se no dia 23 de junho", afirmou Zuanazzi.