Zuanazzi entrega carta de demissão a Lula na 4a, diz Defesa O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, entrega o cargo na quarta-feira, segundo informou o ministro da Defesa, Nelson Jobim, por meio de sua assessoria. A informação foi passada a Jobim pelo ministro das Relações Institucionais, Walfrido Mares Guia. "A informação do ministro Mares Guia é de que ele (Zuanazzi) se afastaria do cargo amanhã (quarta-feira) e levaria a carta (de demissão) para o presidente Lula", disse a assessoria da Defesa. Ainda de acordo com a assessoria, na próxima semana Jobim, que defendia a saída de Zuanazzi, indicará para a presidência da Anac a economista Solange Vieira, titular da recém-criada Secretaria de Aviação Civil. Mares Guia e Zuanazzi, desgastado pela crise aérea que se iniciou há um ano, conversaram por telefone nesta terça-feira e chegaram à conclusão que o melhor caminho para a pacificação do setor aéreo seria a saída do presidente da Anac. A interferência de Mares Guia se explica porque o ministro participou da indicação de Zuanazzi para a Anac. Os dois se aproximaram na época em que Mares Guia ocupou a pasta do Turismo e Zuanazzi, gaúcho de Bom Jesus, era secretário Nacional de Políticas de Turismo do ministério. Antes, foi secretário do setor no Rio Grande do Sul. Zuanazzi convocou uma entrevista coletiva para a manhã de quarta-feira, na qual fará um balanço de sua gestão à frente da Anac. PRESENTE E FUTURO Na manhã desta terça-feira, o presidente da Anac já não foi convocado por Jobim para uma reunião que tratou do planejamento do sistema aéreo para a alta temporada, de dezembro a março. Perguntado sobre a ausência de Zuanazzi, Jobim afirmou que a Anac está em um momento de substituição. "Temos que trabalhar com quem vai para o futuro e não com quem fica no presente", respondeu Jobim, dando a entender que Zuanazzi deixaria a presidência da Anac. Diante da insistência dos jornalistas, o ministro foi ainda mais explícito. "Esta questão do Zuanazzi é pontual e será resolvida à tarde." A assessoria de imprensa da Anac não confirma a saída do presidente e diz que a entrevista marcada de quarta-feira é para divulgar um relatório de gestão. Os demais diretores da Anac no período agudo da crise aérea renunciaram aos cargos. Na noite de segunda-feira, Jobim empossou novo diretor, o major-brigadeiro-do-ar Allemander Pereira Filho. Também já foram aprovados pelo Senado os nomes dos diretores Marcelo Guaranys e Alexandre Barros, que tomarão posse assim que suas nomeações forem publicadas no Diário Oficial da União. (Por Mair Pena Neto)