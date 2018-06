2 homens são presos com drogas e granadas em morro no centro

RIO - Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira, 13, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência, no centro do Rio, com drogas, duas granadas e uma pistola. Na abordagem, um dos suspeitos foi baleado e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

De acordo com o Comando da UPP, os agentes patrulhavam a localidade conhecida como Pedra Lisa por volta das 3h30, quando abordaram a dupla em uma moto. Conhecido como Nikito, Vinícius Claudio Silva de Abreu, de 18 anos, estava armado, na garupa da moto.

No revide, Vinícius foi atingido no tórax pelos policiais. Até a tarde desta quarta, o suspeito permanecia internado em estado grave, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O homem que pilotava a motocicleta, cuja identidade não foi divulgada, foi preso. Com a dupla, foram apreendidos 720 papelotes de cocaína, 274 trouxinhas de maconha e 240 pedras de crack.

Mais cedo, ainda na noite de terça-feira, 12, os policiais já tinham apreendido 333 papelotes de cocaína, 70 pedras de crack e 40 trouxinhas de maconha na Rua do Livramento. O suspeito abandonou as drogas e fugiu ao avistar os policiais.