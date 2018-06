2008 começa com sol e praia no Rio de Janeiro

O ano novo começa sob condições típicas de verão em todo o País. Segundo a Climatempo, o calor predomina, com temperaturas normais para época do ano. O Rio de Janeiro amanhece nesta terça-feira limpando a sujeira deixada pela festa da virada, na praia de Copacabana, na zona sul da cidade. Mas, mesmo assim, os banhistas já começam a lotar as praias cariocas no início da tarde desta terça. Veja imagens do início do novo ano pelo mundo A previsão para o primeiro dia do ano é que a temperatura chegue na casa dos 37ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A alta pressão continua inibindo o maior desenvolvimento das nuvens sobre o Rio. 2007 terminou com sol e calor na cidade, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Após atingir o recorde de calor no último dia do ano, quando os termômetros alcançaram 34,7ºC, a cidade de São Paulo amanheceu com mais nuvens do que nos últimos dias e até com névoa. A umidade aumentou, por conta de uma frente fria que passa pelo litoral paulista. O ar ainda está muito abafado. Às 8 horas desta terça, a temperatura era de 25ºC no Campo de Marte, na zona norte, e de 22ºC no aeroporto de Congonhas, na zona sul. Pancadas de chuva e trovoadas são esperadas para a tarde e noite desta terça. A frente fria que passa pelo litoral, no entanto, não vai esfriar os ânimos de quem está na praia. No Guarujá, o sol aparece entre nuvens e pancadas de chuva são esperadas para o fim do dia.