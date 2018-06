7 vítimas de colisão entre trens no Rio permanecem internadas

Atualizado às 12h30

RIO - Apenas sete das 229 pessoas atendidas em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro em decorrência do choque entre dois trens na Estação Presidente Juscelino, em Mesquita, na Baixada, continuam internadas, em observação. Nenhum caso é grave, segundo o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, também na Baixada, onde estão os sete feridos. Outros estavam internados no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e no Getúlio Vargas, na Penha, na zona norte.

Vítimas do acidente contaram que as ambulâncias saíram lotadas do local do acidente, com gente sendo transportada no assoalho do veículo. A demora na realização de exame de raio X no Hospital da Posse foi de até 4 horas, conforme relataram pacientes.