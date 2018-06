Acidente com BRT deixa dez pessoas feridas no Rio

RIO - Um acidente envolvendo um veículo do BRT e um ônibus convencional deixou dez pessoas feridas, por volta das 5h15 desta segunda-feira, 19, na Taquara, bairro da zona oeste do Rio. Quatro vítimas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. As outras foram liberadas no local. O Corpo de Bombeiros não soube informar o estado de saúde dos hospitalizados.

Segundo o consórcio que administra o BRT, as vítimas tiveram “escoriações leves”. O acidente ocorreu na Estrada dos Bandeirantes, sentido Taquara, próximo à estação Merck. De acordo com o Centro de Operações do Rio, por conta do acidente, o trânsito apresentou retenção na região, com reflexos até a Estação Divina Providência. Houve lentidão também na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, na Cidade de Deus.

A estação Merck ficou interditada até às 7h30. Por volta das 8h30, o trânsito já estava normalizado.