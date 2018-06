Acidente com dois ônibus no Rio deixa 44 feridos

Um acidente no começo da tarde deste sábado, 31, entre dois ônibus, deixou pelo menos 44 pessoas feridas, em Madureira, no subúrbio do Rio, segundo informações do Corpo de bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 13h30, na Rua Carolina Machado. Segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros não tiveram ferimentos graves e foram levados para os hospitais Carlos Chagas, Salgado Filho, Getúlio Vargas e Albert Schweitzer, em Realengo. Doze ambulâncias dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Regulação (Samu) fizeram o socorro das vítimas.