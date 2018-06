Acidente com elevador deixa 8 holandeses feridos no Rio, diz hospital

RIO - Pelo menos oito turistas holandeses precisaram de atendimento médico, na tarde desta quinta-feira, 14, depois que o elevador em que estavam, em um hotel de Ipanema (zona sul do Rio), sofreu uma pane e caiu. A informação foi prestada à reportagem do Estado pela assessoria de imprensa do Hospital Samaritano, em Botafogo (zona sul), onde os holandeses foram atendidos.

Até as 22h desta quinta-feira a assessoria do hospital não sabia informar o estado de saúde das oito vítimas. Também não informou de que andar o elevador despencou nem se havia outros passageiros além desse grupo de holandeses.

Procurado pela reportagem, o hotel não confirmou o episódio.