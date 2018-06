Acidente com van escolar deixa sete crianças feridas no Rio

Um acidente entre uma ambulância e uma van de transporte escolar deixou nove pessoas feridas no início da manhã desta sexta-feira, 17, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Entre os feridos estão sete crianças que iam para a escola, com idades entre 8 e 14 anos. A colisão entre os dois veículos aconteceu na esquina da Rua Souza Franco com a Avenida 28 de Setembro, a principal do bairro, provocando um longo congestionamento. As crianças e duas mulheres que estavam na ambulância, que seria da cidade de Japeri, foram levadas para o Hospital do Andaraí, mas não havia informações sobre os feridos.