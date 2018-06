Acidente deixa 2 mortos na zona oeste do Rio

RIO - Duas pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um carro ocorrido por volta das 22h30 desta sexta-feira, 24, na Estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, na zona oeste do Rio.

Os bombeiros foram acionados e a via foi interditada no local do acidente, próximo ao número 4.400. Até as 23h15 desta sexta-feira, no entanto, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente nem o estado de saúde das vítimas feridas.