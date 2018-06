Acidente em plataforma de petróleo mata dois

Dois funcionários morreram e outros dois ficaram feridos em um acidente ocorrido na sonda de perfuração Ocean Ambassador, afretada à OGX, na tarde de segunda-feira, 17, na Bacia de Campos, norte fluminense.

Os quatro tripulantes faziam um teste de rotina na baleeira (barco de emergência), quando a embarcação caiu no mar, durante a operação em que era retirada da água.

"A OGX acionou imediatamente duas aeronaves para resgate dos feridos e comunicou às autoridades competentes o ocorrido de acordo com a legislação em vigor. Os feridos foram removidos da plataforma para uma unidade hospitalar na cidade Rio de Janeiro", informou a assessoria de Imprensa da empresa, em nota divulgada à imprensa.

As atividades da plataforma foram interrompidas temporariamente para apurar as causas do acidente. Na nota, a OGX lamentou o acidente e informou que tanto a Brasdril, que opera a sonda, quanto Diamond Offshore, empresa que afretou a Ocean Ambassador à OGX, estão tomando as medidas necessárias para atendimento aos funcionários e suas famílias.