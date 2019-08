Acidente em túnel no Rio deixa 51 pessoas feridas; ninguém corre risco de morte

RIO - Cinquenta e uma pessoas se feriram em um acidente que envolveu dois ônibus e cinco carros, no Túnel Marcello Alencar, no centro do Rio, por volta das 18h desta terça-feira, 13. Segundo os bombeiros, 37 pessoas sofreram ferimentos leves e 14 tiveram lesões moderadas. Ninguém se feriu gravemente nem corre risco de morte.

As vítimas foram encaminhadas para quatro hospitais municipais: Souza Aguiar, no centro, Miguel Couto, na Gávea (zona sul), Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca (zona oeste), e Getúlio Vargas, na Penha (zona norte).

Até as 22h não havia sido esclarecida a dinâmica do acidente, ocorrido no sentido Avenida Brasil do túnel. Ele chegou a ser totalmente interditado, logo após o acidente, mas o trânsito foi liberado em uma pista a partir das 18h45.