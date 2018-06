Acidente entre carros deixa 4 pessoas mortas na BR-101, no Rio

Quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas no começo da tarde desta segunda-feira, 4, após um Gol e um Fiesta baterem de frente na altura do km 213 da BR-101, na cidade fluminense de Casimiro de Abreu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), relatos de testemunhas dão conta de que o motorista do Fiesta tentou fazer uma ultrapassagem pela contramão e se deparou com um Fiat Uno. O condutor do Uno conseguiu desviar ao invadir uma área de matagal à margem da estrada. O do Gol, que vinha atrás do Uno, passou para o acostamento, mas o motorista do Fiesta tomou a mesma decisão. Morreram o motorista do Fiesta e três passageiros do Gol. De acordo com a PRF, policiais que foram ao local encontraram diversas garrafas de cerveja no Fiesta. O laudo do Instituto Médico Legal deve confirmar se o motorista estava bêbado.