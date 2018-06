Acidente entre ônibus e caminhão na zona oeste do Rio deixa 15 feridos

RIO - Um ônibus e um caminhão bateram na manhã desta segunda-feira, 25, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando 15 pessoas feridas. O acidente aconteceu na Avenida Lúcio Costa, importante via do bairro, na altura do posto 11.

A via chegou a ser completamente fechada por meia-hora para atendimento dos feridos no local.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, apesar dos ferimentos sem gravidade.