Acidente na Rodovia Rio-Santos deixa 5 mortos e 10 feridos

RIO - Um acidente na Rodovia Rio-Santos (BR-101) deixou cinco pessoas mortas e dez feridas, às 14h20 desta sexta-feira, 22. O desastre, que envolveu três veículos - um carro-forte, um caminhão e uma van -, aconteceu na altura do km 415, no distrito de Itacuruçá, em Mangaratiba, no sentido Rio de Janeiro.

A estrada precisou ser totalmente interditada. Os feridos foram levados para os hospitais em Mangaratiba e na vizinha cidade de Itaguaí. O caso foi registrado na 165ª Delegacia de Polícia (Mangaratiba).

Três vítimas que morreram estavam dentro da van. As outras duas, no caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro-forte seguia no sentido do município de Angra dos Reis, quando o motorista perdeu o controle por causa da pista molhada, colidindo com a van que fazia a linha Conceição de Jacareí-Itaguaí. Em seguida, o carro-forte capotou e bateu no caminhão, matando os dois ocupantes.