Acidentes matam quatro e ferem 14 na Rio-Santos

Quatro pessoas morreram e 14 ficaram feridas após dois acidentes, no fim da tarde de domingo, 2, na rodovia BR-101, conhecida como Rio-Santos, no Rio. Por volta das 18h30, dois veículos colidiram na altura do km 406, na região de Itaguaí. Duas pessoas morreram no local e outra quatro ficaram feridas. Depois de uma hora, próximo do local, uma colisão entre um microônibus que seguia para Santos, no litoral sul de São Paulo, e um veículo de passeio, no trecho próximo a Itacuruçá, em Mangaratiba, deixou outros dois mortos e 10 feridos, segundo a polícia rodoviária federal. Os feridos foram encaminhados para o pronto-socorro Pedro II, em Santa Cruz. O trânsito ficou prejudicado na região até o final da noite de domingo e o congestionamento chegou a quatro quilômetros.