Escolas levantam o público no primeiro dia de desfiles na Sapucaí

RIO DE JANEIRO - O desfile de carnaval do Rio de Janeiro começou, neste domingo, com a escola Império Serrano, pelo Grupo Especial. Por conta da chuva, a apresentação começou com 45 minutos de atraso. Confira programação das duas noites de samba da Marquês de Sapucaí.

Unidos da Tijuca

Sétima e última escola a se apresentar na primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, já no amanhecer desta segunda-feira, 4, a Unidos da Tijuca fez uma bela apresentação discorrendo sobre o pão. A agremiação deve brigar pelo título na próxima quarta-feira 6, quando irá ocorrer a apuração.

Imperatriz Leopoldinense

A Imperatriz Leopoldinense levou a história do dinheiro para a Marquês de Sapucaí. Jogou cerca 800 mil notas falsas de R$ 100 à plateia, coloriu a avenida de dourado, mas não foi agraciada pela sorte em seu desfile, o penúltimo do primeiro dia do grupo especial. Com pouco mais de dez minutos de apresentação, o carro abre-alas 'A lenda do rei Midas' parou ainda na concentração, comprometendo a harmonia.

Beija-Flor de Nilópolis

Atual campeã, a Beija-Flor foi a quinta escola a desfilar na primeira noite de desfiles no Rio, na madrugada desta segunda-feira, 4. A escola de Nilópolis (Baixada Fluminense) comemorou seus 70 anos revisitando seus principais enredos, mas não empolgou. Algumas referências foram óbvias, outras, de difícil compreensão.

Acadêmicos do Salgueiro

Quarta escola de samba a desfilar na primeira noite de exibições no sambódromo do Rio de Janeiro, o Salgueiro exaltou Xangô, divindade cultuada pelas religiões de matriz africana trazidas ao Brasil pelos escravos, como o candomblé. Foi o primeiro desfile da escola do Andaraí (zona norte do Rio) sob a atual direção – uma disputa judicial que se estendeu de maio a dezembro determinou a saída de Regina Celi e deu o comando do Salgueiro a André Vaz, candidato de oposição.

Grande Rio

A Grande Rio, de Duque de Caxias, foi a terceira escola a desfilar na primeira noite de exibições no Rio de Janeiro, já na madrugada desta segunda-feira, 4. A agremiação apresentou o enredo “Quem nunca...? que atire a primeira pedra”, em que faz uma crítica “às gafes, deslizes, viradas de mesa e ao famoso jeitinho brasileiro”, segundo o próprio roteiro do desfile anuncia.

Unidos do Viradouro

De volta à elite das escolas de samba do Rio após quatro anos na segunda divisão (da qual foi campeã em 2018), a Unidos do Viradouro foi a segunda escola a se apresentar no sambódromo do Rio neste domingo, 3, a primeira noite de desfiles na Sapucaí.

Império Serrano

Primeira escola a se apresentar neste domingo no sambódromo do Rio de Janeiro, abrindo a primeira noite de desfiles do Grupo Especial, o Império Serrano apresentou o enredo "O que é, o que é?", sobre o sentido e os rumos da vida.

As apresentações começaram com 45 minutos de atraso em função da chuva, começando às 22h deste domingo, 3. Nessa hora não chovia sobre o sambódromo, mas o atraso foi decidido pelos organizadores do evento porque a chuva forte que atingiu outras regiões da cidade prejudicou o deslocamento dos foliões até a Marquês de Sapucaí.

Programação

Domingo, 3 de março

21h15 – Império Serrano. Enredo: "O que é, o que é?"

22h20 – Viradouro. Enredo: "Viraviradouro"

23h25 – Grande Rio. Enredo: "Quem nunca? Que atire a primeira pedra"

00h30 – Salgueiro. Enredo: "Xangô"

01h35 – Beija-flor. Enredo: "Quem não viu, vai ver as fábulas do beija-flor"

02h40 – Imperatriz Leopoldinense. Enredo: "Me dá um dinheiro aí"

03h45 – Unidos da Tijuca. Enredo: "Cada macaco no seu galho. Ó meu pai, me dê o pão que eu não morro de fome!"

Segunda, 4 de março

21h15 – São Clemente. Enredo: "E o samba, sambou"

22h20 – Vila Isabel. Enredo: "Em nome do pai, do filho e dos santos, a Vila canta a cidade de Pedro"

23h25 – Portela. Enredo: "Na Madureira moderníssima, hei sempre de ouvir cantar um sabiá"

00h30 – União da Ilha. Enredo: "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu"

01h35 – Paraíso do Tuiuti. Enredo: "O salvador da Pátria"

02h40 – Mangueira. Enredo: "História para ninar gente grande"

03h45 – Mocidade. Enredo: "Eu sou o Tempo. Tempo é vida"