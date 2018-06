Acordo prevê aumento de passagem de ônibus no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - A passagem de ônibus do Rio de Janeiro deve subir de R$ 3,60 para R$ 4. O reajuste foi acordado em protocolo firmado entre a Prefeitura do Rio e o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), como forma de dar fim às disputas judiciais em relação ao serviço de transportes do município.

Em nota, a Procuradoria Geral do Município do Rio informa que o protocolo prevê o aumento de R$ 0,40 na passagem, mas alerta que "alteração no valor não será imediata, uma vez que o acordo depende de autorização da Justiça". O reajuste pode ocorrer ainda neste mês.

Em contrapartida ao aumento da tarifa, o Rio Ônibus deverá reativar as linhas que foram suspensas e garantir a climatização de toda a frota municipal de forma escalonada até 2020. Até o fim deste ano, 60% dos ônibus deverão contar com ar condicionado.

Além disso, o sindicato deverá entregar 150 novos veículos em até 90 dias após a homologação do protocolo.

A Prefeitura também determinou que a vida útil dos ônibus em circulação não poderá ultrapassar nove anos e as empresas deverão assumir os custos das gratuidades previstas em lei.

Reavaliação. O protocolo firmado entre a Prefeitura do Rio e o Rio Ônibus determina que o valor da passagem passará por reavaliações a partir de balanços trimestrais das empresas de transporte. O termo prevê que a Secretaria Municipal de Transportes realize auditorias para averiguar as operações contáveis e financeiras das empresas para decidir se passagem poderá ser reduzida de acordo com os resultados apresentados nas planilhas.

Vai e vem. Nos últimos meses, o preço da passagem do Rio de Janeiro sofreu alterações para mais e para menos.

Em agosto de 2017, a Justiça considerou abusivo o aumento previsto pela Prefeitura e ordenou a redução do bilhete de R$ 3,80 para R$ 3,60. Em novembro do mesmo ano, a Justiça novamente abaixou o valor da passagem, que caiu para R$ 3,40.

O último reajuste ocorreu em fevereiro deste ano, quando a passagem subiu para R$ 3,60 após pedido judicial do Rio Ônibus e liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.