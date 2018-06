Acusada pela morte de ganhador da Mega Sena continua presa

A professora de educação física Janaína Silva de Oliveira, acusada de integrar o grupo que participou do assassinato do milionário da Mega Sena René Senna, vai continuar na prisão. A decisão é da ministra Laurita Vaz, que negou o pedido de liminar por ausência dos requisitos necessários para a concessão da liberdade. Além do alvará de soltura, também foram negados os pedidos de mérito - o reconhecimento da nulidade do decreto prisional, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), e da sentença de pronúncia. O habeas-corpus questiona decisão do TJ-RJ que determinou a prisão preventiva da acusada como garantia da instrução criminal. Ela responde a processo pelo crime de homicídio qualificado. Janaína Silva de Oliveira é mulher do ex-PM Anderson Silva de Sousa, que exerceu a função de chefe da segurança do milionário e teria sido o autor dos disparos que o mataram.